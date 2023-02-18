ЗМІ повідомили, що народний обранець придбав дорогий будинок в центрі Києві ще влітку 2022 року. А от уже 18 лютого 2023 року голова НАЗК Олександр Новіков в ефірі програми "УП.Чат" констатував, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила проти нього кримінальне провадження, – інформує 24 Канал.

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Яке покарання загрожує Халімону

Зауважимо, що підозрюють Павла Халімона у незаконному збагаченні. Вочевидь, йому загрожує конфіскація придбаного будинку на Печерських пагорбах столиці.

100 відсотків журналістських розслідувань, де вказується про невідповідність декларації, є предметом моніторингу способу життя НАЗК. На основі результатів цього моніторингу й приймається рішення,

– сказав очільник НАЗК.

Окрім того, Новіков сподівається на швидке розслідування цієї справи та на те, що майно Халімона оперативно конфіскують правоохоронці на користь громадян України.

Це показовий кейс, декларування б стримувало такі випадки. Очевидно, що якби декларування було обов'язковим, пан Халімон би кілька разів подумав, чи можна купувати такий будинок та не зазначати його у своїй декларації,

– додав Новіков.

Інші деталі цієї справи: що потрібно знати

24 січня стало відомо, що САП звернулась до Офісу Генерального прокурора щодо Халімона за фактом незаконного збагачення.

Водночас голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначав, що незаконне придбання нардепом маєтка суперечить цінностям партії, а також уявленню, що під час війни має робити державний службовець.

Він констатував, що Павла Халімона звільнять з посади заступника голови фракції.

Наостанок слід сказати, що ціна маєтку, який придбав нардеп, була зовсім не ринковою. Власне, у договорі йдеться про те, що будинок разом із земельною ділянкою площею в 10 соток вартував Халімону 10 мільйонів 300 тисяч гривень. Важливо, що аналогічні помешкання в цьому районі вартують від 50 до 60 мільйонів гривень.