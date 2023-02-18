ЗМІ повідомили, що народний обранець придбав дорогий будинок в центрі Києві ще влітку 2022 року. А от уже 18 лютого 2023 року голова НАЗК Олександр Новіков в ефірі програми "УП.Чат" констатував, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила проти нього кримінальне провадження, – інформує 24 Канал.
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Яке покарання загрожує Халімону
Зауважимо, що підозрюють Павла Халімона у незаконному збагаченні. Вочевидь, йому загрожує конфіскація придбаного будинку на Печерських пагорбах столиці.
100 відсотків журналістських розслідувань, де вказується про невідповідність декларації, є предметом моніторингу способу життя НАЗК. На основі результатів цього моніторингу й приймається рішення,
– сказав очільник НАЗК.
Окрім того, Новіков сподівається на швидке розслідування цієї справи та на те, що майно Халімона оперативно конфіскують правоохоронці на користь громадян України.
Це показовий кейс, декларування б стримувало такі випадки. Очевидно, що якби декларування було обов'язковим, пан Халімон би кілька разів подумав, чи можна купувати такий будинок та не зазначати його у своїй декларації,
– додав Новіков.
Інші деталі цієї справи: що потрібно знати
- 24 січня стало відомо, що САП звернулась до Офісу Генерального прокурора щодо Халімона за фактом незаконного збагачення.
- Водночас голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначав, що незаконне придбання нардепом маєтка суперечить цінностям партії, а також уявленню, що під час війни має робити державний службовець.
- Він констатував, що Павла Халімона звільнять з посади заступника голови фракції.
Наостанок слід сказати, що ціна маєтку, який придбав нардеп, була зовсім не ринковою. Власне, у договорі йдеться про те, що будинок разом із земельною ділянкою площею в 10 соток вартував Халімону 10 мільйонів 300 тисяч гривень. Важливо, що аналогічні помешкання в цьому районі вартують від 50 до 60 мільйонів гривень.