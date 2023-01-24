Раніше ЗМІ писали, що народний депутат придбав будинок в центрі Києва в рази дешевше ринкової ціни. Через це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що заступника керівника фракції "Слуга народу" звільнять з посади після розслідування.
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Що заявили у САП
Ми звернулися з рапортом до Офісу генерального прокурора,
– заявила прессекретарка САП Ольга Постолюк.
Зокрема, Спеціалізована антикорупційна прокуратура попросила генпрокурора відкрити кримінальну справу щодо народного депутата від партії "Слуга народу" Павла Халімона за фактом незаконного збагачення.
Варто зауважити, що журналісти з'ясували – влітку 2022 року Павло Халімон купив будинок на Печерську в Києві через посередника. Ба більше, угода пройшла за заниженою ціною.
Щоправда, сам Халімон – не власник маєтку. Будинок у червні 2022 року подарували Анастасії Котеленець. Журналісти бачили біля маєтку схожу на неї жінку з маленькою дитиною. Там також помічали й самого нардепа Павла Халімона.
Коротко про скандал з будинком нардепа
- Завдяки джерелам у правоохоронних органах, журналісти дізнались, що будинок разом з земельною ділянкою коштував 10 мільйонів 300 тисяч гривень.
- Цікаво, що елітний маєток Павла Халімона розташований на Печерських пагорбах, буквально за 5 хвилин від центру Києва та біля ботанічного саду імені Гришка.
- Варто зауважити, що будинки поблизу Ботанічного саду аналогічної площі коштують орієнтовно 50 – 60 мільйонів гривень.
- На скандал відреагував глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він зазначив, що Павла Халімона звільнять з посади заступника голови їхньої фракції.
- Арахамія також закликав правоохоронців почати розслідування і дати юридичну оцінку. Посадовець від "Слуг народу" запевнив, мовляв, якщо Халімон порушив закон, він нестиме покарання.