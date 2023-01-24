Ранее СМИ писали, что народный депутат приобрел дом в центре Киева в разы дешевле рыночной цены. Поэтому глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что заместителя руководителя фракции "Слуга народа" уволят с должности после расследования.
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Что заявили в САП
Мы обратились с рапортом в Офис генерального прокурора,
– заявила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.
В частности, Специализированная антикоррупционная прокуратура попросила генпрокурора возбудить уголовное дело в отношении народного депутата от партии "Слуга народа" Павла Халимона по факту незаконного обогащения.
Следует заметить, что журналисты выяснили – летом 2022 года Павел Халимон купил дом на Печерске в Киеве через посредника. Более того, сделка прошла по заниженной цене.
Правда, сам Халимон – не владелец имения. Дом в июне 2022 года подарили Анастасии Котеленец. Журналисты видели возле поместья похожую на нее женщину с маленьким ребенком. Там тоже замечали и самого нардепа Павла Халимона.
Коротко о скандале с домом нардепа
- Благодаря источникам в правоохранительных органах журналисты узнали, что дом вместе с земельным участком стоил 10 миллионов 300 тысяч гривен.
- Интересно, что элитное имение Павла Халимона расположено на Печерских холмах, буквально в 5 минутах от центра Киева и возле ботанического сада имени Гришко.
- Стоит отметить, что дома вблизи Ботанического сада аналогичной площади стоят ориентировочно 50 – 60 миллионов гривен.
- На скандал отреагировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он отметил, что Павла Халимона уволят с должности заместителя председателя их фракции.
- Арахамия также призвал правоохранителей начать расследование и дать юридическую оценку. Чиновник от "Слуг народа" заверил, мол, если Халимон нарушил закон, он будет нести наказание.