Об этом говорится в отчете, опубликованном 24 марта. Там привели оценку прогресса, достигнутого в выполнении рекомендаций, предоставленных стране в 2017 году по предотвращению коррупции.

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Украину убрали из списка стран, разрушающих противодействие коррупции

Группа государств Совета Европы против коррупции (GRECO) пришла к выводу, что Украина достигла определенных улучшений, выполнив удовлетворительно 15 из 31 рекомендации. По остальным рекомендациям:

9 – были выполнены частично,

7 – не были выполнены.

В отчете отметили, что военное время привело к необходимости введения военного, чрезвычайного положения и корректировки приоритетов.

В таком контексте примечательно, что Украина продолжила работу по имплементации рекомендаций GRECO. Даже если работа еще впереди, как указано в этом отчете, своевременное представление Украиной информации в GRECO, а также достигнутый прогресс заслуживают высокой оценки,

– говорится в документе.

GRECO заключает, что текущий уровень выполнения рекомендаций больше не является "глобально неудовлетворительным", как это было после предыдущего отчета, опубликованного в апреле 2022 года.

Группа обратилась к Украине с просьбой предоставить отчет о мерах, которые приняли для воплощения невыполненных рекомендаций до 31 марта 2024 года. Сессия GRECO одобрила вычеркивание Украины из своего черного списка государств:

где происходят структурные изменения, разрушающие противодействие коррупции,

или где состояние противодействия коррупции "глобально неудовлетворительное".

Коррупция в Украине толеруют меньше

Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк сообщила, что в Мюнхене вопросы коррупции в Украине обсуждались на закрытых встречах. Украинские представители сообщали, что коррупция не исчезла, но позитив состоит в том, что она сейчас гораздо меньше толеруется, особенно в оборонном секторе

Это было хорошей новостью для партнеров, что наше общество становится более зрелым,

– добавила эксперт.

Она отметила, что заканчивается миссия МВФ в Украине, на днях будет согласовано следующий транш, который также будет содержать антикоррупционные требования к Украине.