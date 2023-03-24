Визит принца Уильяма в Польшу – "личная миссия" для королевской семьи. Там он встретился с президентом Анджеем Дудой.

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Принц Уильям встретился с Дудой

Принц Уильям и Дуда долго говорили об усилиях Польши по помощи Украине. Принц выразил свою признательность и подтвердил "глубокие отношения", существующие между Польшей и Великобританией.

Также он встретился с украинцами, вынужденными бежать от войны. Принц совершил личное пожертвование велосипедов и самокатов для детей, проживающих в одном из крупных варшавских центров для беженцев.

Кроме того, он нашел время, чтобы встретиться с молодыми украинцами, которые переехали в Польшу и продолжили свое обучение там. Одна из студенток рассказала, что визит члена королевской семьи стал важным напоминанием остальному миру о том, что страдания и боевые действия продолжаются.

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В России начало гореть

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, узнав о визите принца Уильяма, сделала странное конспирологическое заявление. Мол, он привез туда снаряды с обедненным ураном.

Захарова также утверждает, что визит принца Уильяма в Польшу "снимает сомнения" относительно причастности Великобритании и Польши к войне в Украине.

Интересно, привез ли Уильям Карлович снаряды с обедненным ураном своим войскам?

– написала она в своем телеграмме.

Великобритания пообещала предоставить эти бронебойные снаряды Украине. Такое решение возмутило Кремль, и там начали заявлять, что это "равнозначно ядерной эскалации в войне". Однако следует отметить, что снаряды с обедненным ураном, по международным стандартам, не имеют ничего общего с ядерным оружием.

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