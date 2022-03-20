Президент присвоил звание Героя Украины 12 военнослужащим, из них 8 – посмертно. Об этом он сообщил во время обращения 20 марта, пишет 24 канал.

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Глава государства рассказал, что встретился с бойцами подразделения особого назначения Нацполиции КОРД. Отметил их действия наградами. Поблагодарил за службу, за защиту наших мирных городов и за помощь армии.

Всего за дни полномасштабной войны уже 70 нашим защитникам присвоено звание Героя Украины. 2 180 украинцев награждены орденами и медалями за мужество, за спасение сослуживцев и гражданских, за эффективные действия по обороне государства,

– сказал Владимир Зеленский.

"Уверен, могу сказать от имени всего нашего украинского народа: Мы искренне благодарны каждому из вас. Каждому и каждому, кто защищает наше государство и останавливает армию оккупантов, которую называли одной из нескольких мощнейших в мире", – добавил президент.