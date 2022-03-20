Президент присвоїв звання Героя України 12 військовослужбовцям, з них 8 – посмертно. Про це він повідомив під час звернення 20 березня, інформує 24 канал.

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Глава держави зазначив, що зустрівся із бійцями підрозділу особливого призначення Нацполіції КОРД. Відзначив їхні дії нагородами. Подякував за службу, за захист наших мирних міст і за допомогу армії.

Всього за дні повномасштабної війни вже 70 нашим захисникам присвоєно звання Героя України. 2 180 українців нагороджені орденами й медалями за мужність, за порятунок товаришів по службі та цивільних, за ефективні дії з оборони держави,

– сказав Володимир Зеленський.

"Упевнений, можу сказати від імені всього нашого українського народу: Ми щиро вдячні кожному з вас. Кожному і кожній, хто захищає нашу державу та зупиняє армію окупантів, яку називали однією з декількох найпотужніших у світі", – додав президент.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео