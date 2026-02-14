Перепало многим: выступление Зеленского в Мюнхене было резким и завершилось громкими овациями

На Мюнхенской конференции по безопасности президент Зеленский выступил с резкой речью, критикуя главу конференции Вольфгана Ишингера за заявление о том, что Украина "выигрывает время для Европы", а также венгерского премьера Виктора Орбана.

Корреспондентка 24 Канала из Мюнхена Андриана Кучер рассказала, что президент подчеркнул, что украинцы гибнут, защищая Европу, и это не может быть постоянной договоренностью, а также призвал к вступлению Украины в НАТО.

Почему Украина держит главный фронт безопасности Европы?

Заявление Ишингера вызвало волну критики как на полях конференции, так и в украинском информационном пространстве. Но самая резкая критика досталась премьер-министру Венгрии Орбану.

Именно украинцы держат европейский фронт. За нашими людьми стоят независимая Польша и свободные балтийские государства, суверенная Молдова и Румыния без диктатуры. Даже один Виктор может думать о том, как отращивать свой живот, а не о том, как наращивать армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения в Будапешт. Но никто из наших людей не выбирал быть героями. Украина не выбирала эту войну, и было бы ошибочно предполагать, что другие могут оставаться за спиной Украины навсегда,

– сказал Зеленский.

Зеленский также раскритиковал бывшую американскую администрацию, вспомнив, как в начале полномасштабного вторжения, когда тогдашний главнокомандующий Валерий Залужный ездил в США за поддержкой, американцы посоветовали украинцам просто копать окопы. Президент задал риторический вопрос: скажут ли США своим европейским партнерам по НАТО тоже самое – "просто копайте окопы", если Россия вторгнется в Европу.

Президент подчеркнул, что украинская армия является сильнейшей на европейском континенте, поэтому странно, что Украина до сих пор остается вне Альянса. Зеленский призвал европейских партнеров: если они решают не принимать Украину, пусть это будет их решение, а не решение Путина, намекнув, что именно Россия является причиной непринятия Украины в НАТО.

Возможны ли выборы в Украине без перемирия и гарантий безопасности?

Президент также отметил, что Россия начала серьезнее относиться к переговорам только тогда, когда украинские дроны и ракеты начали атаковать российскую территорию, ведь Россия понимает только силу.

Важно! Зеленский рассказал о масштабах российских атак, подчеркнув, что Украина уже четвертый год живет в условиях войны. Он привел конкретные примеры массированных ударов: в январе Россия применила более 6 000 дронов-камикадзе и выпустила 158 ракет.

Зеленский заявил, что сейчас россияне ведут переговоры только для того, чтобы продолжать войну, прикрываясь мирным процессом. Президент отметил, что стороны на переговорах говорят о разных вещах – россияне постоянно ссылаются на какие-то якобы договоренности в Анкоридже, которых никто не понимает.

Зеленский предупредил, что Россия, которая уже 4 года ведет войну по принципу "сначала влезаем в драку, а там посмотрим", будет готова так же начать войну против европейских стран, призвав не недооценивать Россию, поскольку Путин не является рациональным лидером.

Во время панельной дискуссии Зеленского спросили о выборах в Украине, на которых настаивают США. Президент остро и саркастически ответил, что странно сравнивать ситуацию со временами Авраама Линкольна, когда речь шла о боях на земле, тогда как сейчас украинцы ежедневно находятся под ракетными и массированными дроновыми атаками.

Зеленский заявил, что Украина готова провести выборы, если получит перемирие, гарантии безопасности и режим тишины минимум на два месяца, добавив: "Если выборы в Украине так нужны американцам", хотя на самом деле выборы больше нужны россиянам.

Зеленский также добавил: "Мы тоже готовы дать россиянам перемирие, если они проведут выборы в России". И это завершилось очень громкими овациями в зале.

Что еще известно о ходе конференции?