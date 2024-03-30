Так, в течение недели произошли определенные перестановки. Например, были уволены два советника главы Офиса президента, а также первого помощника президента. Зеленский отметил, что на этом еще не все.

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Зеленский о перестановках

Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что перезагрузка наших государственных институтов продолжается – он анонсировал новые изменения во власти.

На этой неделе произошло несколько замен. И это еще не все решения, которые подготовлены. Сегодня есть новые указы – по советникам. Каждому я благодарен за работу. Мы делаем Офис более функциональным,

– сказал президент.

Благодарности украинцам и партнерам

Владимир Зеленский также акцентировал, что прошлой ночью снова работала украинская ПВО. Он поблагодарил всех солдат и командиров, которые спасают Украину от российского террора. Особенно президент отметил воинов мобильных огневых групп на Днепровщине, Полтавщине, Херсонщине и Одесской области.

Кроме этого, Зеленский отметил, что всю неделю почти непрерывно работают энергетики, ремонтные бригады, строители – они привлечены к ликвидации последствий российских ударов и к защите объектов энергетики.

Это много людей, которые буквально вытягивают нормальную жизнь нашего государства. Работники ТЭС, инженеры, мастера на сетях, электромонтеры. Все, кто восстанавливает генерацию и поставки электричества. Хочу сейчас поблагодарить всех вас, кто действительно все делает, чтобы Украина жила нормально – с электричеством, с возможностью работать. Все города и села,

– сказал президент.

Владимир Зеленский отметил что российские террористы сейчас нацелены на энергетическое обескровливание Украины. По словам президента, западные партнеры уже получили конкретные запросы от Украины на системы ПВО и ракеты, что нужны нашему государству. Он добавил, что каждый знает, насколько это важно именно сейчас помочь нам защититься от этих ударов.

Кроме этого Зеленский выразил персональную благодарность работникам энергетической отрасли, кто особенно отличился своей работой в эти дни, неделями. Речь идет о таких людях:

Винницкая область – Евгений Космина.

Днепропетровская область – Роман Бахолдин, Анатолий Бондаренко.

Донецкая область – Виталий Сорока и Александр Нечитайло.

Запорожская область – Александр Бабенко, Юрий Бохан, Виталий Иванченко.

Кировоградская область – Александр Закревский и Евгений Чернышов.

Львовская область – Андрей Процюк.

Полтавская область – Богдан Берестень и Сергей Кузьмин.

Одесская область – Анатолий Мураховский и Роман Потурнак.

Херсонская область – Руслан Жилин, Андрей Рябченко, Федор Дорогов.

Харьковская область – Евгений Дьяков, Михаил Парфенюк, Виталий Лубяницкий.

Хмельницкая область – Роман Гнатюк, Иван Швец, Сергей Микитюк.

Ивано-Франковская область – Василий Будный, Олег Данилов, Богдан Войцехивский.

Черкасская область – Юрий Власенко, Владислав Головнев.

Владимир Зеленский отметил, стоит всегда помнить, что сила Украины – это сила народа, конкретных людей, которые делают – каждый и каждая – максимум, чтобы Украина могла делать максимум.

"Чтобы мы все выстояли, чтобы мы все могли достигать общих результатов и защитить наше государство и нашу жизнь. Каждый сейчас должен делать свое – на сто процентов, чтобы Украина в целом получала то, что нужно. Я благодарю вас всех, кто живет сейчас именно по такому правилу", – сказал Зеленский.