Президент отметил, что сегодня Украина отмечает День флага, когда идет борьба против самой страшной угрозы нашей государственности – российской агрессии. В то же время в этот период мы достигли наибольшего национального единства.

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Зеленский констатировал, что именно поэтому мы выстояли – потому что объединились и объединили мир вокруг настоящих ценностей. Поэтому он поблагодарил всем, кто с 24 февраля выбрал путь борьбы за то, что делает жизнь настоящей: за свободу, за независимость.

Украинский флаг – символ смелости

Президент отметил, что наш национальный флаг уже стал символом смелости, символом жизни.

Где сине-желтый, нет и не будет тирании. Где сине-желтый, нет и не будет нелюдей,

– подчеркнул глава государства.

Наше знамя есть повсюду: от передовой до столиц на всех континентах.

Завтра будем отмечать День Независимости

Зеленский отметил, что завтра мы будем отмечать наш главный национальный праздник – День Независимости. Он рассказал, что запланировали много активностей, которые подчеркнут путь, который мы прошли.

Политик подчеркнул, что ни один оккупант не чувствует себя в безопасности на нашей земле, а все коллаборанты знают, что у них нет будущего. Мы в это время не просто верим, мы видим, что у нашего государства есть перспектива.

Завтра президент планирует наградить людей, которые внесли свой вклад в нашу прочность. Они из разных сфер жизни: это наши воины и все, кто им помогает. Также – связисты, железнодорожники, спасатели, медийщики, коммунальщики, электрики, водители, волонтеры, чиновники, спортсмены, артисты.