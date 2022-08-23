Еще раз об этом заговорил и президент во время совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Анджеем Дудой. По его словам, то, что россия может сделать в эти дни – не ново, сообщает 24 канал.

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Мы понимаем, как они поступают, как они провоцируют. Угроза от россии ежедневная. Наша разведка вместе с партнерами работает по этому поводу. Мы знаем приоритеты – бьют по объектам инфраструктуры или по государственным институтам,

– сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что с 24 февраля в этом ничего не изменилось. Россия атакует наше государство постоянно.

"Да, они могут увеличить количество этих ударов на 23 и 24 число. Это вся информация, которой я владею. Будут бить по нам, будут получать мощный ответ. Он будет нарастать и становиться сильнее", – заверил президент.

Угрозы на День Независимости

Украина не только знает о вероятной опасности, но и готовится ей противодействовать. Некоторые регионы уже ввели некоторые ограничения на праздник. В частности, в Харьковской области, с 22 августа комендантский час продлится с 19:00 часов до 7:00 часов следующего дня. А в День Независимости комендантский час начнется в 19:00 23 августа и закончится в 7:00 25 августа.

Начальник Киевской городской военной администрации Николай Жирнов запретил проводить какие-либо массовые мероприятия в столице в течение 22 – 25 августа. Кроме того, до 24 августа включительно метро будет работать с 06:00 до 21:00.

Как отметили в Киевской ОВА, враг может нанести удар каждый миг. Поэтому всем следует готовиться к этому. Городские власти призывают быть особенно бдительными на этой неделе и очень просят позаботиться о собственной безопасности: при сигналах воздушной тревоги сразу идти в укрытие.

Как реагировали в ОП на угрозу в День Независимости: смотрите видео