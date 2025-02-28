Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Зеленский встретился с Трампом: главные заявления лидеров после переговоров

Украинская делегация встретилась с американцами

Дональд Трамп тепло встретил украинскую делегацию в Белом доме. Сразу после прибытия автомобиля с украинцами президент США обнял Владимира Зеленского и сказал, что он хорошо выглядит.

Оу, он сегодня нарядный,

– сказал Трамп.

К слову, глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак также удивил американцев и пользователей сети своим видом. Едва ли не впервые за три года войны он надел официальный костюм.



Дональд Трамп отметил стильную одежду Владимира Зеленского / Фото пресс-службы Офиса Президента

Момент встречи Зеленского и Трампа: смотрите видео

Напомним, украинская делегация находится в США с рабочим визитом. Чиновники уже встретились с двухпартийной делегацией Сената США, а теперь приехала лично к Дональду Трампу.

В присутствии президентов Зеленского и Трампа в Вашингтоне подпишут историческое рамочное соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США. После этого ожидается, что американский и украинский лидеры дадут совместный пресс-брифинг.