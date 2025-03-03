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В чем суть скандала вокруг Зеленского в Польше

Пшемыслав Чарнек 2 марта резко прокомментировал поведение Зеленского в США. Это произошло во время программного съезда одного из кандидатов в президенты от ПиС.

Вы можете себе представить, чтобы президент Республики Польша поехал в Америку и сказал: "Я требую больше американских войск, потому что иначе Америка будет в опасности"? Ну, дурак, мы бы сказали, так он вел себя, к сожалению, и здесь не надо подбирать слов, так вел себя президент Украины, которая находится под российскими бомбами,

– сказал он.

По мнению Чарнека, украинский лидер должен был осознавать, куда едет, и вести себя, как все остальные. Правда, какие "остальные", неясно, ведь сейчас нет других стран, которые бы отражали российскую агрессию.

Помощь от США поляк назвал такой, без которой Украина не может быть независимой.

Посол Украины Василий Боднар в соцсети Х откликнулся на такие заявления.

Заявления господина Чарнека об Украине и ее президента являются дерзкими и неприемлемыми. Подрыв независимости нашей страны – это сознательный удар по безопасности Польши и Европы. Это не политика, а риторика российского агрессора,

– написал он.

Интересно, что Чарнек ответил послу в этой же соцсети. И заявил, якобы его слова перекрутили.

"Я говорил и повторяю, что Украина должна быть свободной и независимой, но она не будет такой без помощи США и Польши. И когда ты имеешь помощь от кого-то, простая культура требует проявлять благодарность. Понимание этих простых вещей является важным для дальнейшего сотрудничества Украины с Польшей и США. Отсутствие понимания может свидетельствовать именно о представительстве российских интересов. Желаю Вам и украинской власти мудрых и взвешенных решений и действий", – высказался он.

В комментариях нашлись те, кто поддержал Чарнека. Но многие люди спрашивали: сколько раз надо поблагодарить, чтобы этого было достаточно?

Глава политического кабинета президента Польши Марцин Масталерек не поддерживает слова консерватора. Он подчеркнул: можно высказываться иначе, поскольку ни один ответственный политик не должен называть дураком главу другого государства, премьера или министра.