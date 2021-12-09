Соответствующая информация появилась на сайте 9 декабря. Проект закона с предложениями направили обратно в Верховную Раду.

К теме Минимизирует бюрократию: Рада одобрила важный закон об административной процедуре

Зеленский внес предложения в закон об административной процедуре

Владимир Зеленский внес предложения о законе, за который нардепы проголосовали 17 ноября 2021 года. В них глава государства обратил внимание на необходимость:

унификации процедур рассмотрения и решения административных дел в духе определенной Конституцией демократического и правового государства;

обеспечение надлежащей защиты прав, свобод, законных интересов человека и гражданина.

Президент также подчеркнул, что необходимо урегулировать административную процедуру с соблюдением баланса интересов человека, общества и обязанностей государства.

Владимир Зеленский предложил вывести из-под действия этого закона отношения, возникающие при применении законодательства о национальной безопасности и обороне, гражданстве, предоставлении убежища в Украине,

– говорится в сообщении.

Также президент акцентировал внимание на необходимости введения максимально взвешенного механизма вступления в силу этого закона. Именно это обеспечит должный уровень реализации лицами своих прав в соответствии с принципами админпроцедуры.

Закон об административной процедуре: кратко

17 ноября за проект закона об административной процедуре проголосовал 291 нардеп. Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Денис Шмыгаль. В частности речь идет о регламентации процедурного аспекта отношений граждан с властью.

В своем телеграм-канале "Слуга народа" Даниил Гетманцев рассказал, что этот законопроект является частью реформы государственного управления. Он даст возможность ввести четкий алгоритм предоставления административных услуг, который минимизирует бюрократию и значительно упростит доступ к их получению.

Согласно закону, органы публичной власти обязаны в своих решениях предоставлять детальную правовую оценку фактов, которые, по мнению его представителей, привели к принятию именно такого решения.

После этого, 22 ноября Верховная Рада передала закон на подпись Владимиру Зеленскому.

Все они олигархи, – Андрей Герус об атаках Ахметова, закон об олигархах – смотрите видео