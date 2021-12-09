Відповідна інформація з'явилась на сайті 9 грудня. Проєкт закону з пропозиціями скерували назад до Верховної Ради.
До теми Мінімізує бюрократію: Рада схвалила важливий закон про адміністративну процедуру
Зеленський вніс пропозиції в закон про адміністративну процедуру
Володимир Зеленський вніс пропозиції про закону, за який нардепи проголосували 17 листопада 2021 року. У них глава держави звернув увагу на необхідність:
- уніфікації процедур розгляду й вирішення адміністративних справ у дусі визначеної Конституцією демократичної та правової держави;
- забезпечення належного захисту прав, свобод, законних інтересів людини й громадянина.
Президент також наголосив, що необхідно врегулювати адміністративну процедуру з дотриманням балансу інтересів людини, суспільства та обов'язків держави.
Володимир Зеленський запропонував вивести з-під дії цього закону відносини, що виникають під час застосування законодавства про національну безпеку й оборону, громадянство, надання притулку в Україні,
– мовиться у повідомленні.
Також президент акцентував увагу на необхідності запровадження максимально виваженого механізму набрання чинності цим законом. Саме це забезпечить належний рівень реалізації особами своїх прав згідно з принципами адмінпроцедури.
Закон про адміністративну процедуру: коротко
- 17 листопада за проєкт закону про адміністративну процедуру проголосував 291 нардеп. Ініціатором законопроєкту виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Зокрема мовиться про регламентацію процедурного аспекту відносин громадян з владою.
- У своєму телеграм-каналі "Слуга народу" Данило Гетманцев розповів, що цей законопроєкт є частиною реформи державного управління. Він дасть можливість запровадити чіткий алгоритм надання адміністративних послуг, який мінімізує бюрократію й значно спростить доступ до їх отримання.
- Згідно з законом, органи публічної влади зобов'язані у своїх рішеннях надавати детальну правову оцінку фактів, які, на думку його представників, призвели до ухвалення саме такого рішення.
- Після цього, 22 листопада Верховна Рада передала закон на підпис Володимиру Зеленському.
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