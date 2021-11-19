2 ноября законопроект 5253-1 приняла Верховная Рада. 18 ноября – документ вновь поступил в парламент.

Ранее Рада одобрила законопроект о "тысяче для вакцинированных"

Общественные организации призвали президента ветировать закон

Ранее к вето президента призвали представители общественных организаций. Так в движении ЧЕСНО отметили, что предложения Зеленского учитывают обращения общественности.

Это означает, что в случае оперативной реакции парламентариев до 28 февраля 2022 года политические партии будут обязаны подать в НАПК все финансовые отчеты, которые не подавали еще с марта 2020 года, то есть почти за два года. В дальнейшем отчет вернется в привычное русло и следующие отчеты политсилы будут подавать ежеквартально,

– пояснили в ЧЕСТНО.

Какие изменения предлагает внести Зеленский:

следует исключить из текста законопроекта предложение о выделении из бюджета дополнительных средств на финансирование партий;

вернуться к идее, что решение о принятии или отказе от государственного финансирования может принимать и съезд партии, и парламентская фракция.

Куда идут деньги – неизвестно, – общественные организации

В 2020 – 2021 годах парламентские партии получили из госбюджета почти 1,5 миллиарда гривен – как финансирование уставной деятельности и компенсацию на избирательную кампанию. Однако куда ушли эти средства – неизвестно. Также неясно, как партии тратят деньги от частных доноров. Ранее отчеты в НАПК об этом не подавали.

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Главное о замечаниях общественных активистов к закону: