2 листопада законопроєкт 5253-1 ухвалила Верховна Рада. 18 листопада – документ знову надійшов у парламент.

Раніше Рада схвалила законопроєкт про "тисячу для вакцинованих"

Громадські організації закликали президента ветувати закон

Раніше до вето президента закликали представники громадських організацій. Так у русі ЧЕСНО наголосили, що пропозиції Зеленського враховують звернення громадськості.

Це означає, що у разі оперативної реакції парламентарів до 28 лютого 2022 року політичні партії будуть зобов'язані подати до НАЗК всі фінансові звіти, які не подавали ще з березня 2020 року, тобто майже за два роки. Надалі звітування повернеться у звичне річище й наступні звіти політсили подаватимуть щоквартально,

– пояснили у ЧЕСНО.

Які зміни пропонує внести Зеленський:

слід виключити із тексту законопроєкту пропозицію про виділення з бюджету додаткових коштів на фінансування партій;

повернутися до ідеї, що рішення про прийняття чи відмову від державного фінансування може приймати і з'їзд партії, і парламентська фракція.

Куди ідуть гроші – невідомо, – громадські організації

У 2020 – 2021 роках парламентські партії отримали з держбюджету майже 1,5 мільярда гривень – як фінансування статутної діяльності та компенсацію на виборчу кампанію. Проте куди пішли ці кошти – невідомо. Також незрозуміло, як партії витрачають гроші від приватних донорів. Раніше звіти до НАЗК про це не подавали.

Читайте також Верховна Рада підвищила штрафи за ухилення від сплати податків

Головне про зауваження громадських активістів до закону: