Метою проєкту є заохотити українців вакцинуватися від коронавірусу. Відповідну ініціативу Володимир Зеленський озвучив 15 листопада.

Зауважте "Тисяча Зеленського": Шмигаль пояснив, звідки візьмуть гроші на виплати вакцинованим

Гроші виплатять усім українцям, які отримали 2 дози вакцини.

Заява "Слуги народу"

Нардепка від "Слуги народу" Роксолана Підласа заявила, що процедуру видачі грошей необхідно запустити у максимально короткі терміни.

У 2021 році держава виділить 3 мільярди гривень. Цієї суми має вистачити, щоб свою тисячу гривень отримали 3 мільйони вакцинованих українців. Окрім того, щонайменше 3 мільярди виділять також у 2022 році.

Позиція і Кабміну, і Верховної Ради, і президента, що проситимемо виділяти стільки грошей, скільки потрібно, щоб всі, хто зробив 2 щеплення, отримали свої гроші,

– заявила Підласа.

Політикиня зауважила, що наразі в Україні – близько 8 мільйонів вакцинованих українців.

Підласа про тисячу гривень для вакцинованих: дивіться відео

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