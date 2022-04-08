Зеленский выступал с обращением к финнам. Свою речь он начал именно с того, что проинформировал об утреннем ударе оккупантов, сообщает 24 канал.

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Российские военные ударили по вокзалу в нашем городе Краматорск. По обычному вокзалу и людям, военных там не было. Люди ждали поезда, чтобы выехать на безопасную территорию. Есть свидетели, видео и остатки ракет, а людей нет,

– сказал президент.

Он подчеркнул, что в результате удара есть по меньшей мере 30 погибших и около 300 раненых только на момент его обращения.

"Вот так Россия пришла защищать Донбасс. Вот так Россия пришла защищать русскоязычных людей. Вот так мы живем уже 44-й день после 8 лет войны на Востоке нашего государства", - подчеркнул Зеленский.

Он попросил почтить память всех украинцев, убитых российскими военными. Состоялась минута молчания.

Реакция президента на удар по Краматорску была жесткой: смотрите видео