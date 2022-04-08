Зеленський саме виступав із зверненням до фінів. Свою промову він почав саме з того, що поінформував про ранковий удар окупантів, повідомляє 24 канал.

До теми Внаслідок обстрілу Краматорська вже відомо про 39 загиблих, серед яких 4 дітей

Російські військові ударили по вокзалу в нашому місті Краматорськ. По звичайному вокзалу та людям, військових там не було. Люди чекали потягів, щоб виїхати на безпечну територію. Є свідки, відео і залишки ракет, а людей немає,

– сказав президент.

Він наголосив, що внаслідок удару є не менше 30 загиблих і близько 300 поранених лише на момент його звернення.

"Ось так Росія прийшла захищати Донбас. Ось так Росія прийшла захищати російськомовних людей. Ось так ми живемо вже 44 день після 8 років війни на Сході нашої держави", – наголосив Зеленський.

Він попросив вшанувати пам'ять всіх українців, яких убили російські військові. Тривала хвилина мовчання.

Реакція президента на удар по Краматорську була жорсткою: дивіться відео