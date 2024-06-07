Апеллируя к событиям Второй мировой войны, Зеленский констатировал, что Европа снова перестала быть континентом мира, а нацизм вернулся.

Смотрите также Байден объявил о новом пакете оружия для Украины на 225 миллионов долларов

"Для зла не существует никаких линий"

Глава государства подчеркнул, что Запад не имеет права позволить Путину победить. Также президент отверг любые иллюзии относительно возможного прекращения огня на линии соприкосновения. Зеленский подчеркнул, что тогда война не завершится, поскольку "никаких линий для зла не существует, что 80 лет назад, что сейчас".

По мнению президента, перемирие на "временных линиях" лишь будет означать паузу перед новой фазой войны.

Украинский лидер вспомнил, что в 1930-е годы Гитлер преодолевал линию за линией. Это именно сейчас делает Путин.

Следующие жертвы Путина

Зеленский отметил, что сейчас российская агрессия направлена против Украины. Впрочем, сейчас уже можно сказать, кто станет следующими жертвами Кремля. По мнению президента, это страны Балтии, Польша и Балканы.

Выступая перед французским парламентом, политик призвал Запад к единству и подчеркивал, что Путин – общий враг для Европы.

Напомним, что в Кремле постоянно манипулируют темой "мирных переговоров". В частности, сам российский диктатор подчеркивает, что он якобы готов к перемирию, но на своих условиях, которые включают территориальные претензии на оккупированные территории Украины.

В то же время в Москве всячески пытаются сорвать Саммит мира, который состоится в середине июня в Швейцарии, путем его дискредитации, давления на отдельные страны. По словам Зеленского, российские представители ездят по многим странам мира, угрожая блокадой пищевой продукции, агропродукции или химпродукции, угрожая поднять цены на энергетику.

Активно Россия проводит подрывную работу в странах Азии, Африки и Южной Америки. И помогает в этом оккупантам Китай.