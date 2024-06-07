Апелюючи до подій Другої світової війни, Зеленський констатував, що Європа знову припинила бути континентом миру, а нацизм повернувся.

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"Для зла не існує жодних ліній"

Глава держави наголосив, що Захід не має право дозволити Путіну перемогти. Також президент відкинув будь-які ілюзії щодо можливого припинення вогню на лінії зіткнення. Зеленський підкреслив, що тоді війна не завершиться, оскільки "жодних ліній для зла не існує, що 80 років тому, що зараз".

На думку президента, перемир'я на "тимчасових лініях" лише означатиме паузу перед новою фазою війни.

Український лідер пригадав, що у 1930-ті роки Гітлер долав лінію за лінією. Це саме зараз робить Путін.

Наступні жертви Путіна

Зеленський зауважив, що наразі російська агресія спрямована проти України. Втім, зараз вже можна сказати, хто стане наступними жертвами Кремля. На думку президента, це країни Балтії, Польща та Балкани.

Виступаючи перед французьким парламентом, політик закликав Захід до єдності і наголошував, що Путін – спільний ворог для Європи.

Нагадаємо, що у Кремлі постійно маніпулюють темою "мирних переговорів". Зокрема, сам російський диктатор підкреслює, що він нібито готовий до перемир'я, але на своїх умовах, які включають територіальні претензії на окуповані території України.

Водночас у Москві всіляко намагаються зірвати Саміт Миру, який відбудеться всередині червня у Швейцарії, шляхом його дискредитації, тиску на окремі країні. За словами Зеленського, російські представники їздять по багатьох країнах світу, погрожуючи блокадою харчової продукції, агропродукції або хімпродукції, погрожуючи підняти ціни на енергетику.

Найактивніше Росія проводить підривну роботу в країнах Азії, Африки та Південної Америки. І допомагає у цьому окупантам Китай.