Згодом з'явилася реакція на статтю Reuters і від самого Владіміра Путіна. Той заявив, що Росія не проти переговорів і вкотре почав маніпулювати "мирним питанням". Також не оминув диктатор і можливості звинуватити Зеленського в "нелегітимності".

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Путін корчить миротворця

Владімір Путін під час візиту до Білорусі вкотре почав розповідати, нібито Москва не проти переговорів – і знову скаржився на відмову нашої держави. За його словами, домовленості 2022 року у Стамбулі начебто влаштовувати обидві сторони.

Окрім цього, диктатор не був би диктатором, якби не натякнув на чергові територіальні претензії.

Росія готова продовжити переговори з Україною, але повернутися до них можна, виходячи з уже досягнутих домовленостей,

– сказав президент Росії.

Опісля Путін почав маніпулювати, розповідаючи про те, що "Росії треба зрозуміти, з ким можна мати справу при підписанні документів". Російський президент почав стверджувати про "нелегітимність" влади Володимира Зеленського.

Важливо! З початком весни Росія почала розхитувати тему нелегітимності Володимира Зеленського. Про російську ІПСО, спрямовану на президента, попереджало ГУР, а також американська розвідка. У ЦВК неодноразово пояснювали, що Зеленський має право виконувати повноваження й після 20 травня, ба більше, в умовах воєнного стану він зобов'язаний це робити. У Конституції не вказано жодних підстав для передання влади голові Верховної Ради.

Слова Пєскова

Окрім цього, щодо можливості перемовин 24 травня висловився й речник президента Росії Дмітрій Пєсков. Він уже чіткіше окреслив загарбницькі плани ворога: прессекретар Путіна зазначив, що Росія не проти переговорів, однак для "досягнення цілей СВО". На питання, чи готовий Кремль до розмови з огляду на нинішню лінію фронту, Пєсков відповів: "Це не так".

Проте варто вказати, що українська влада неодноразово коментувала можливість перемовин з Росією. Зокрема, Володимир Зеленський зазначав, що Путін використає замороження війни для нового нападу. Росія використає час для відпочинку, виправить свої помилки та з новими силами знову атакує Україну.