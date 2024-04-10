Глава нашої держави наголосив, що ідея "замороження війни", яку обговорюють у деяких політичних колах, може призвести до збільшення військового потенціалу Кремля. Зеленський висловив стурбованість, що такий крок дозволить окупантам виправити свої помилки та підготуватися до нових атак.

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Пауза для Путіна – ризик для України

Зеленський акцентував на важливості не піддаватися ілюзіям щодо заморожених конфліктів. За його словами, російсько-українська війна – це не кіно, а реальність, і пауза може стати лише вигодою для Путіна.

Багато хто може зрадіти, світ скаже: "Так, нам вдалося заморозити конфлікт, ракети не летять". Але це лише до того моменту, поки Росія не збільшить виробництво та запаси військової техніки, ракет, дронів і не проаналізує всі свої помилки,

– попередив український президент.

Володимир Зеленський також висловив вдячність за підтримку з боку міжнародних партнерів, але констатував, що будь-які спроби поставити на паузу війну можуть мати непередбачувані наслідки та лише відтермінувати розв'язання проблеми.

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