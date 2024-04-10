Глава нашего государства подчеркнул, что идея "замораживания войны", которую обсуждают в некоторых политических кругах, может привести к увеличению военного потенциала Кремля. Зеленский выразил обеспокоенность, что такой шаг позволит оккупантам исправить свои ошибки и подготовиться к новым атакам.

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Пауза для Путина – риск для Украины

Зеленский акцентировал на важности не поддаваться иллюзиям относительно замороженных конфликтов. По его словам, российско-украинская война – это не кино, а реальность, и пауза может стать лишь выгодой для Путина.

Многие могут обрадоваться, мир скажет: "Да, нам удалось заморозить конфликт, ракеты не летят". Но это лишь до того момента, пока Россия не увеличит производство и запасы военной техники, ракет, дронов и не проанализирует все свои ошибки,

– предупредил украинский президент.

Владимир Зеленский также выразил благодарность за поддержку со стороны международных партнеров, но констатировал, что любые попытки поставить на паузу войну могут иметь непредсказуемые последствия и только отсрочить решение проблемы.

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