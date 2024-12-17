Обо всем, что произошло, рассказал корреспондент 24 Канала Богдан Опока, отметив, что это итоговый конгресс. Участники обсудили результаты работы, которую выполнили за год.

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Какие темы обсудили

Важное внимание обратили на то, как улучшить коммуникацию представителей общин непосредственно с президентом, донести проблемы, которые есть. Кроме этого, много говорили о прифронтовых общинах, их потребностях, помощи в восстановлении.

Понятно, что Россия ежедневно наносит чрезвычайно большие разрушения, поэтому нужны огромные средства на восстановление. Это один из ключевых пунктов, о которых говорилось на заседании.

Также не забыли и о временно перемещенных людях, о том, как им помочь с жильем, с другими программами. Был подписан меморандум в рамках проекта "Бок о бок", который касается помощи прифронтовым общинам от общин, которые находятся в относительной безопасности,

– рассказал Богдан Опока.

Одним из первых таких подписаний является меморандум между Львовом и Харьковом, его утвердили оба городских главы – Игорь Терехов и Андрей Садовый.

Что предусматривает меморандум

Городской глава Львова Андрей Садовый рассказал, что соглашение о сотрудничестве, которое подписали с Харьковом, предусматривает совсем другие возможности. Учитывая, что Украина является кандидатом на вступление в Европейский Союз, нам открывается доступ к большим финансовым ресурсам.

Впрочем их не предоставляют автоматически. Для этого нужно писать гранты, участвовать в проектах. Но вместе с этим появляется большее количество европейских банков, которых можно привлекать к финансированию. Это очень важно для Харькова, поскольку ситуация в городе очень сложная из-за постоянных обстрелов.

Если говорить о Львове, то мы помним последнюю атаку, когда было повреждено 189 домов, 20 – полностью разрушено. Восстанавливать нашу страну без серьезных ресурсов невозможно, поэтому мы, как два города, объединяем наш потенциал, чтобы открыть "ворота" захода европейских финансов в государство,

– подчеркнул Андрей Садовый.

Особенность меморандума заключается в том, что финансирование от определенного европейского или иного государства происходит только между странами. Для того, чтобы финансировать город, особенно городские проекты, нужно брать деньги из других источников, фондов или из других общин. Поэтому важно иметь опыт сотрудничества с европейскими, мировыми общинами, чтобы можно было лучше и быстрее восстановить разрушенные россиянами города.

Выступление Сырского и встреча с Туском

Одной из изюминок Конгресса стало выступление Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сырского. Впрочем в прямой трансляции журналистам его не показали, вероятно, впоследствии мы узнаем о чем именно он говорил.

Также это не последняя рабочая встреча для Президента Украины во Львове. Далее у него запланировано общение с премьер-министром Польши Дональдом Туском, который уже прибыл в город. Детали того, о чем они будут говорить, пока неизвестны.

Перед тем в Польше заявили, что не поддерживают отправку в Украину войск даже после прекращения войны. Можем предположить, что это станет одной из темой встречи лидеров стран.