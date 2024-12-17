Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского. Как известно, во Львовскую область он приехал с рабочим визитом.

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Президент посетил Марсовое поле

Марсовое поле – мемориал во Львове, который с начала полномасштабной войны Украины с Россией стал последним местом упокоения сотен погибших защитников Украины.

Там Владимир Зеленский почтил память павших воинов.

Вечное уважение и благодарность украинским воинам, отдавшим свою жизнь ради нашей независимости,

– написал президент.

Вместе с Зеленским на Марсовом поле был глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Прежде всего почтили Защитников и Защитниц, которые нашли покой на Лычаковском кладбище. Вечная память всем воинам, отдавшим жизнь за независимость и территориальную целостность нашего государства", – добавил руководитель региона.

Президент Украины посетил Марсовое поле во Львове / Фото Владимира Зеленского

Кстати, по предварительным данным, во Львове планируется встреча Владимира Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой и премьером Дональдом Туском.