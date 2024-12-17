Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського. Як відомо, на Львівщину він приїхав з робочим візитом.

Дивіться також Рютте зустрінеться із Зеленським у середу в Брюсселі: до зустрічі можуть приєднатися інші лідери

Президент відвідав Марсове поле

Марсове поле – меморіал у Львові, який від початку повномасштабної війни України з Росією став останнім місцем спочину сотень загиблих захисників України.

Там Володимир Зеленський вшанував пам'ять полеглих воїнів.

Вічна шана та вдячність українським воїнам, які віддали своє життя заради нашої незалежності,

– написав президент.

Разом із Зеленським на Марсовому полі був очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Насамперед вшанували Захисників та Захисниць, які знайшли спочинок на Личаківському кладовищі. Вічна пам'ять усім воїнам, які віддали життя за незалежність та територіальну цілісність нашої держави", – додав керівник регіону.

Президент України відвідав Марсове поле у Львові / Фото Володимира Зеленського

До слова, за попередніми даними, у Львові планується зустріч Володимира Зеленського з президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єром Дональдом Туском.