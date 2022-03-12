Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков. По его словам, на время к переговорам присоединился президент Владимир Зеленский.

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Обсудили необходимость новых транспортных санкций. Раз акцентировал на важности перекрытия доступа для российского и белорусского автотранспорта (в первую очередь – грузового) к дорожной системе ЕС,

– отметил министр.

"В частности, мы ожидаем отказа от выдачи разрешений на международные грузовые перевозки для перевозчиков оккупанта и его союзников. Нужно обеспечить торговую блокаду России", – продолжил Александр Кубраков.

Он также рассказал коллегам о том, как с начала полномасштабной фазы войны Украина полностью переориентировала работу на два ключевых направления:

обеспечение пострадавших регионов гуманитарной помощью;

эвакуацию оттуда людей.

Совместное восстановление Украины

Ущерб только для инфраструктуры транспортного сектора уже обсчитывается в миллиардах долларов. Это разрушенные мосты, дороги, железная дорога и, конечно, гражданские аэропорты, наиболее пострадавшие от целенаправленных авиаударов российских террористов.

Мы ежедневно производим оценку повреждений, чтобы сразу после победы Украины начать масштабный процесс восстановления. Призвал партнеров присоединяться к восстановлению Украины, в частности через общие новые проекты, технологии, а также специальные источники финансирования,

– указал глава Мининфраструктуры.

"В очередной раз напомнил, что каждый шаг по поддержке нашей страны – это еще один последовательный шаг к общей победе Европы над агрессором", – добавил чиновник.

Зеленский "ворвался" на онлайн-встречу с европейскими министрами