Про це повідомив глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков. За його словами, на деякий час до перемовин приєднався президент Володимир Зеленський.

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Обговорили необхідність нових транспортних санкцій. Вкотре акцентував на важливості перекриття доступу для російського та білоруського автотранспорту (у першу чергу – вантажного) до дорожньої системи ЄС,

– зазначив міністр.

"Зокрема, ми очікуємо на відмову від видачі дозволів на міжнародні вантажні перевезення для перевізників окупанта та його союзників. Потрібно забезпечити торговельну блокаду Росії", – продовжив Олександр Кубраков.

Він також розповів колегам про те, як з початку повномасштабної фази війни Україна повністю переорієнтувала роботу на два ключові напрямки:

забезпечення постраждалих регіонів гуманітарною допомогою;

евакуацію звідти людей.

Спільна відбудова України

Збитки лише для інфраструктури транспортного сектору вже обраховуються у мільярдах доларів. Це зруйновані мости, дороги, залізниця, і звісно, цивільні аеропорти, що найбільше постраждали від цілеспрямованих авіаударів російських терористів.

Ми щодня робимо оцінку пошкоджень, щоб одразу після перемоги України розпочати масштабний процес відновлення. Закликав партнерів долучатися до відбудови України, зокрема через спільні нові проєкти, технології, а також спеціальні джерела фінансування,

– вказав глава Мінінфраструктури.

"Вкотре нагадав, що кожен крок з підтримки нашої країни – це ще один послідовний крок до спільної перемоги Європи над агресором", – додав посадовець.



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