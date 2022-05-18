Президент Украины Владимир Зеленский наградил наших воинов орденом "Золотая Звезда". Его вручают Героям Украины за выдающийся геройский поступок.
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Украинские военные в войне против российских захватчиков проявили невероятное мастерство и отвагу. Им удалось сломать все планы врага и нанести россиянам безумные потери.
Источник:сайт Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский наградил наших воинов орденом "Золотая Звезда". Его вручают Героям Украины за выдающийся геройский поступок.
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