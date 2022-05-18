Президент Украины Владимир Зеленский наградил наших воинов орденом "Золотая Звезда". Его вручают Героям Украины за выдающийся геройский поступок.

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Вручение "Золотой Звезды"