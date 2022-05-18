Президент України Володимир Зеленський нагородив наших воїнів орденом "Золота Зірка". Його вручають Героям України за визначний геройський вчинок.
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Українські військові у війні проти російських загарбників проявили неймовірну майстерність та відвагу. Їм вдалося зламати усі плани ворога та завдати росіянам шалених втрат.
Джерело:сайт Президента України
Президент України Володимир Зеленський нагородив наших воїнів орденом "Золота Зірка". Його вручають Героям України за визначний геройський вчинок.
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