Останніми днями ситуація на кордоні з Росією в Сумській області не є спокійною. Обласна військова адміністрація повідомила про чергову небезпеку й сьогодні, 18 травня.

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Загроза артобстрілу

У Сумській ОВА про небезпеку повідомили мешканців Шосткинського району. Повідомлення опублікували за інормацією на 16:28.

Є загроза того, що російські загарбники почнуть артобстріл нашої прикордонної території. Радили всім йти в укриття негайно.

Після цього місцеві мешканці почали повідомляти про вибухи в регіоні.

Провокації росіян на кордоні з Сумщиною