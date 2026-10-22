Об этом президент рассказал в подкасте The Diary Of A CEO.

Что Зеленский вспомнил о Байдене

По словам Зеленского, американский лидер обратился к нему в тот момент, когда украинская столица оказалась в фактическом окружении российских войск. Джо Байден заверил в готовности США обеспечить выезд украинского руководства и его семьи в безопасное место.

Позже аналогичные предложения о выезде из страны звучали и от многих европейских политиков. Однако ответ на все такие инициативы был однозначным – Украине нужны средства для защиты и ведения боевых действий, а не помощь в бегстве.

"Мне нужны боеприпасы, а не транспорт",

– отвечал Зеленский.

Напомним, что он не верил в полномасштабное вторжение. За день до этого европейские лидеры вели переговоры с Путиным. Тот уверял их в отсутствии планов нападения, зная все заранее.

Зеленский также рассказал о своем моральном состоянии и сложностях, с которыми сталкивается ежедневно. Глава государства признался, что испытывает ужасную боль и практически не спит из-за войны. Он добавил, что выживает вместе со страной и украинским народом.