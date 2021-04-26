В 35-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС Владимир Зеленский вспомнил самый страшный разговор в истории XX века. Украинский лидер подчеркнул, что мы до сих пор не можем осознать весь масштаб и все последствия этой катастрофы.

По словам Зеленского, человечество должно усвоить этот урок навсегда. Президент пообещал, что "мы никогда не забудем слова, посвященные памяти погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС: "Жизнь ради жизни".

Заметьте У истории нет обратного действия, – Зеленский обратился к украинцам в годовщину аварии на ЧАЭС

Они отдали свою ради нашей. Они доказали, что жизнь побеждает. Жизнь ради детей, внуков, правнуков и последующих поколений. В Украине. В Европе. На планете Земля,

– отметил Зеленский.

Президент рассказал, что "записи переговоров пожарных диспетчеров в первые мгновения после взрыва на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года имеют в сети короткое, но очень точное название: "Самый страшный телефонный разговор ХХ века".

Зеленский предположил, что, пожалуй, каждый ее слышал. Однако президент обратил внимание на деталь – тревогу в голосах говорящих, которая гласит: произошло "нечто, чего пока нельзя до конца объяснить и понять".

"Кроме привычного выполнения профессиональных инструкций, в голосах людей есть какая-то непонятная тревога. Ощущение, будто это не просто пожар. Не просто горит крыша, а произошло нечто гораздо худшее", – отметил президент.

Кроме того, Зеленский вспомнил жуткий факт о сообщении спецслужб по состоянию на 28 апреля. Там говорилось, что "уровень радиации на 3-м и 4-м блоках составляет 1000-2600 микрорентген в секунду, а в городе – 30-160".

"В этом месте документа первый секретарь ЦК КПУ В. Щербицкий сделал известное примечание: "Что это значит? ". Лишь спустя годы мы сможем приблизиться к полному пониманию и дать исчерпывающий ответ", – отметил Зеленский.

Что это означало: ответ Зеленского

Тысячи людей никогда не вернутся в свои дома.

Пожарные остановили еще одну потенциальную катастрофу – водородный взрыв.

Более 600 тысяч ликвидаторов аварии навсегда подорвали свое здоровье.

Пожарные, врачи, персонал станции, солдаты, шахтеры, ученые, дозиметристы, строители и многие другие специалисты героически остановили беду.

Радиоактивное облако накрыло почти весь Европейский континент.

В атмосферу было выброшено 11 тонн ядерного топлива.

Суммарная активность радиоизотопов в воздухе была в 30-40 раз больше, чем в Хиросиме.

Облучение получили почти 8,5 миллиона человек.

Почти 3 тысячи украинских городов и сел были загрязнены радионуклидами.

Это тысячи человеческих жизней и искалеченных человеческих судеб.

Самый страшный телефонный разговор XX века:

"– Это ВПЧ-2? Что у вас там горит?

– Взрыв на главном корпусе! Между 3-м и 4-м блоком…

– А там люди есть?

– Да…"



"– Подымай наш состав! Всех, всех, весь офицерский корпус подымай!"



"– Значит, вы выезжаете в Припять… Алло?

– Да, да, я слышу.

– На атомную станцию выезжайте, там 3-й и 4-й блок, горит крыша!".