В годовщину Чернобыля Зеленский вспомнил самый страшный в истории телефонный разговор
В 35-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС Владимир Зеленский вспомнил самый страшный разговор в истории XX века. Украинский лидер подчеркнул, что мы до сих пор не можем осознать весь масштаб и все последствия этой катастрофы.
Источник:Фейсбук Владимира Зеленского
По словам Зеленского, человечество должно усвоить этот урок навсегда. Президент пообещал, что "мы никогда не забудем слова, посвященные памяти погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС: "Жизнь ради жизни".
Заметьте У истории нет обратного действия, – Зеленский обратился к украинцам в годовщину аварии на ЧАЭС
Они отдали свою ради нашей. Они доказали, что жизнь побеждает. Жизнь ради детей, внуков, правнуков и последующих поколений. В Украине. В Европе. На планете Земля,
– отметил Зеленский.
Президент рассказал, что "записи переговоров пожарных диспетчеров в первые мгновения после взрыва на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года имеют в сети короткое, но очень точное название: "Самый страшный телефонный разговор ХХ века".
Зеленский предположил, что, пожалуй, каждый ее слышал. Однако президент обратил внимание на деталь – тревогу в голосах говорящих, которая гласит: произошло "нечто, чего пока нельзя до конца объяснить и понять".
"Кроме привычного выполнения профессиональных инструкций, в голосах людей есть какая-то непонятная тревога. Ощущение, будто это не просто пожар. Не просто горит крыша, а произошло нечто гораздо худшее", – отметил президент.
Кроме того, Зеленский вспомнил жуткий факт о сообщении спецслужб по состоянию на 28 апреля. Там говорилось, что "уровень радиации на 3-м и 4-м блоках составляет 1000-2600 микрорентген в секунду, а в городе – 30-160".
"В этом месте документа первый секретарь ЦК КПУ В. Щербицкий сделал известное примечание: "Что это значит? ". Лишь спустя годы мы сможем приблизиться к полному пониманию и дать исчерпывающий ответ", – отметил Зеленский.
Что это означало: ответ Зеленского
- Тысячи людей никогда не вернутся в свои дома.
- Пожарные остановили еще одну потенциальную катастрофу – водородный взрыв.
- Более 600 тысяч ликвидаторов аварии навсегда подорвали свое здоровье.
- Пожарные, врачи, персонал станции, солдаты, шахтеры, ученые, дозиметристы, строители и многие другие специалисты героически остановили беду.
- Радиоактивное облако накрыло почти весь Европейский континент.
- В атмосферу было выброшено 11 тонн ядерного топлива.
- Суммарная активность радиоизотопов в воздухе была в 30-40 раз больше, чем в Хиросиме.
- Облучение получили почти 8,5 миллиона человек.
- Почти 3 тысячи украинских городов и сел были загрязнены радионуклидами.
- Это тысячи человеческих жизней и искалеченных человеческих судеб.
Самый страшный телефонный разговор XX века:
"– Это ВПЧ-2? Что у вас там горит?
– Взрыв на главном корпусе! Между 3-м и 4-м блоком…
– А там люди есть?
– Да…"
"– Подымай наш состав! Всех, всех, весь офицерский корпус подымай!"
"– Значит, вы выезжаете в Припять… Алло?
– Да, да, я слышу.
– На атомную станцию выезжайте, там 3-й и 4-й блок, горит крыша!".
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