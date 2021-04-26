У роковини Чорнобиля Зеленський пригадав найстрашнішу в історії телефонну розмову
У 35-ті роковини аварії на Чорнобильській АЕС Володимир Зеленський пригадав найстрашнішу розмову в історії XX століття. Український лідер наголосив, що ми досі не можемо усвідомити весь масштаб та усі наслідки цієї катастрофи.
Джерело:Фейсбук Володимира Зеленського
За словами Зеленського, людство має засвоїти цей урок назавжди. Президент пообіцяв, що "ми ніколи не забудемо слова, присвячені пам'яті загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС: "Життя заради життя".
Зауважте Історія не має зворотної дії, – Зеленський звернувся до українців у роковини аварії на ЧАЕС
Вони віддали своє заради нашого. Вони довели, що життя перемагає. Життя заради дітей, онуків, правнуків та всіх наступних поколінь. В Україні. У Європі. На планеті Земля,
– наголосив Зеленський.
Президент розповів, що "записи перемовин пожежних диспетчерів у перші миті після вибуху на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року мають у мережі коротку, але дуже точну назву: "Найстрашніша телефонна розмова ХХ століття".
Зеленський припустив, що, мабуть, кожен її чув. Однак президент звернув увагу на деталь – тривогу у голосах мовців, яка свідчить: сталося "щось, чого поки що не можна до кінця пояснити та усвідомити".
"Крім звичного виконання професійних інструкцій, у голосах людей є якась незрозуміла тривога. Відчуття, ніби це не просто пожежа. Не просто горить дах, а сталося щось набагато жахливіше", – зауважив президент.
Окрім того, Зеленський пригадав моторошний факт про повідомлення спецслужб станом на 28 квітня. Там мовилося, що "рівень радіації на 3-му й 4-му блоках становить 1000-2600 мікрорентгенів на секунду, а в місті – 30-160".
"У цьому місці документа перший секретар ЦК КПУ В. Щербицький зробив відому примітку: "Що це означає?".
Лише через роки ми зможемо наблизитись до повного розуміння й дати вичерпну відповідь", – зауважив Зеленський.
Що це означало: відповідь Зеленського
- Тисячі людей ніколи не повернуться у свої домівки.
- Пожежники зупинили ще одну потенційну катастрофу – водневий вибух.
- Понад 600 тисяч ліквідаторів аварії назавжди підірвали власне здоров'я.
- Пожежники, лікарі, персонал станції, солдати, шахтарі, вчені, дозиметристи, будівельники та багато інших фахівців героїчно зупинили лихо.
- Радіоактивна хмара накрила майже весь Європейський континент.
- В атмосферу було викинуто 11 тонн ядерного палива.
- Сумарна активність радіоізотопів у повітрі була у 30-40 разів більша, аніж у Хіросімі.
- Опромінення зазнали майже 8,5 мільйона людей.
- Майже 3 тисячі українських міст і сіл було забруднено радіонуклідами.
- Це тисячі людських життів та скалічених людських доль.
Найстрашніша телефонна розмова XX століття:
"– Это ВПЧ-2? Что у вас там горит?
– Взрыв на главном корпусе! Между 3-м и 4-м блоком…
– А там люди есть?
– Да…"
"– Подымай наш состав! Всех, всех, весь офицерский корпус подымай!"
"– Значит, вы выезжаете в Припять… Алло?
– Да, да, я слышу.
– На атомную станцию выезжайте, там 3-й и 4-й блок, горит крыша!".
Поділитися новиною