В Україні 26 квітня 2021 року вшановують 35-ті роковини страшної трагедії – аварії на Чорнобильській АЕС. Президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням до українців.

Деталі виступу президента

Глава держави у своєму зверненні згадав евакуйованих мешканців Чорнобильської зони, ліквідаторів наслідків аварії та радянську владу.

Наш спільний обов'язок зберегти пам'ять про кожного з ліквідаторів і висловити їм безмежну подяку. Вже багато вивчено, зняно і написано про катастрофу. Є багато версій, як треба було діяти, щоб уникнути катастрофи, але історія немає зворотньої дії,

– заявив Зеленський.

Дивіться звернення Зеленського: відео

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