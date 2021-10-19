Зеленский поблагодарил Остину за визит и постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кстати Наша поддержка Украины непоколебима, – Остин не сомневается, что Россия начала войну на Донбассе

США – главный партнер Украины в сфере безопасности

Политики говорили об углублении взаимодействия между Украиной и США в соответствии с предыдущими договоренностями.

Зеленский подчеркнул, что Штаты остаются для Украины главным партнером в сфере безопасности и обороны. Также отметили, как оперативно Украине оказали помощь безопасности в размере 60 миллионов долларов, о которой договаривались ранее.



Встреча украинских политиков с министром обороны США / Фото ОП

Говорили о Донбассе и НАТО

Зеленский и Остин обменялись мнениями относительно ситуации безопасности на Донбассе, а также в регионе Черного и Азовского морей. Президент рассказал о попытке активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира. Поэтому обсудили актуальные вопросы взаимодействия Украины с НАТО.

Министру рассказали о реформировании сектора безопасности и обороны, включая отечественную оборонную промышленность, в соответствии со стандартами НАТО.

Подняли тему энергетической безопасности

Политики не обошли тему энергетической безопасности Украины и Европы. Ллойд в очередной раз заверил Зеленского в решительной поддержке со стороны США.

Визит Ллойда в Украину: что известно

ЛЛлойд Остин посетил Украину в рамках официального визита в Европу. Перед этим он был в Грузии, а дальше отправится в Румынию.

Он встретился с министром обороны Украины Андреем Тараном.

Ллойд заверил, что Вашингтон продолжает поддерживать Киев и осуждает действия России, которая начала войну на Донбассе.



Зеленский встретился с Ллойдом / Фото ОП