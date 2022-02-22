Зеленский призвал обеспечить оперативное принятие со стороны Верховной Рады решений, связанных с укреплением обороноспособности Украины. В частности, внесение изменений в госбюджет по увеличению расходов на финансирование сектора нацбезопасности и обороны.

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Именно это можно решить в рамках Оборонной коалиции, когда все будут работать максимально оперативно и слаженно,
– подчеркнул Зеленский.

Президент также призвал украинский бизнес активно приобщаться к помощи армии, защитникам и оборонному сектору Украины.

Также участники встречи обсудили:

  • развитие ситуации на государственных границах Украины;
  • пути реагирования на риски, возникшие в связи с "признанием" Россией боевиков на Донбассе;
  • возможные форматы посредничества стран-партнеров Украины в урегулировании конфликта на Донбассе.

Зеленский поблагодарил Брэнсона за поддержку Украины

  • Британский предприниматель Ричард Брэнсон призвал мир поддержать Украину.
  • Миллиардер подчеркнул: Украина оказалась в беде, потому что отказалась от ядерного оружия в обмен на мир.
  • Зеленский поблагодарил Брэнсона за поддержку. Президент подчеркнул, что благодарен предпринимателю за "глубокое понимание ситуации и готовность лично приобщиться к реализации проектов в поддержку Украины".

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