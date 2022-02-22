Зеленский призвал обеспечить оперативное принятие со стороны Верховной Рады решений, связанных с укреплением обороноспособности Украины. В частности, внесение изменений в госбюджет по увеличению расходов на финансирование сектора нацбезопасности и обороны.
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Именно это можно решить в рамках Оборонной коалиции, когда все будут работать максимально оперативно и слаженно,
– подчеркнул Зеленский.
Президент также призвал украинский бизнес активно приобщаться к помощи армии, защитникам и оборонному сектору Украины.
Также участники встречи обсудили:
- развитие ситуации на государственных границах Украины;
- пути реагирования на риски, возникшие в связи с "признанием" Россией боевиков на Донбассе;
- возможные форматы посредничества стран-партнеров Украины в урегулировании конфликта на Донбассе.
Зеленский поблагодарил Брэнсона за поддержку Украины
- Британский предприниматель Ричард Брэнсон призвал мир поддержать Украину.
- Миллиардер подчеркнул: Украина оказалась в беде, потому что отказалась от ядерного оружия в обмен на мир.
- Зеленский поблагодарил Брэнсона за поддержку. Президент подчеркнул, что благодарен предпринимателю за "глубокое понимание ситуации и готовность лично приобщиться к реализации проектов в поддержку Украины".
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