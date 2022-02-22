Зеленський закликав забезпечити оперативне ухвалення з боку Верховної Ради рішень, які пов'язані зі зміцненням обороноздатності України. Зокрема, мовиться про внесення змін до держбюджету щодо збільшення видатків на фінансування сектору нацбезпеки й оборони.

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Саме це можна вирішити у межах Оборонної коаліції, коли всі працюватимуть максимально оперативно і злагоджено,

– наголосив Зеленський.

Президент також закликав український бізнес активно долучатися до допомоги армії, захисникам та оборонному сектору України.

Також учасники зустрічі обговорили:

розвиток ситуації на державних кордонах України;

шляхи реагування на ризики, які виникли у зв'язку з "визнанням" Росією бойовиків на Донбасі;

можливі формати посередництва країн-партнерів України у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Зеленський подякував Бренсону за підтримку України

Британський підприємець Річард Бренсон закликав світ підтримати Україну.

Мільярдер наголосив: Україна опинилася у біді, бо відмовилася від ядерної зброї в обмін на мир.

Зеленський подякував Бренсону за підтримку. Президент наголосив, що вдячний підприємцю за "глибоке розуміння ситуації та готовність особисто долучитися до втілення проєктів на підтримку України".

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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