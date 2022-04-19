Зеленский сообщил, что обсудил с нардепами план работы Верховной Рады и согласовал проекты важных решений. В частности, предложил поддержать решение о продлении военного положения в Украине, сообщает 24 канал.

Основное Зеленский обратился к украинцам после 55 дней войны

О чем Зеленский говорил с нардепами

По словам президента, решение о продлении военного положения является техническим, но очень важным.

Это (продолжение военного положения – ред. 24 канал) необходимо для юридического обеспечения обороны нашего государства и стабильной работы всех структур,

– объяснил Зеленский.

Кроме того, Верховный Главнокомандующий обсудил с нардепами законопроект о процедуре размещения предприятий, эвакуированных из зоны активных боевых действий.

Вместе с тем, на встрече обсуждались законопроекты относительно изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которые необходимы для сотрудничества с Международным уголовным судом, а также относительно урегулирования правового режима на временно оккупированных территориях.

К слову, президент заверил, что разговор с парламентариями был предметным. Зеленский выразил надежду, что нардепы поскорее смогут проработать эти законодательные инициативы.

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