Зеленский подчеркнул, что украинцы чувствуют поддержку всего мира. В частности, многих известных людей.

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Украинский лидер добавил, что визит Бена Стиллера в очередной раз это подтверждает.

Ваша поездка в Ирпень и Макарово, встречи с нашими людьми о многом говорят. Ценим, что в это непростое для нашей страны время вы рядом,

– заявил Зеленский.

На обнародованных кадрах заметно, что встреча прошла в очень теплой и дружеской атмосфере. Стиллер признался, что президент Зеленский – его герой.

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Стиллер прибыл в Украину

Голливудский актер Бен Стиллер прибыл в Украину в июне 2022 года . Сначала он посетил Львов. В сети поделились видео, как звезда кино разговаривает по телефону рядом с памятником Тарасу Шевченко в центре Львова.

Впоследствии Управление Верховного комиссара ООН сообщило, что Стиллер прибыл в Украину как посол доброй воли ООН.

"Посол доброй воли УВКБ ООН Бен Стиллер находится сегодня на границе с Украиной, чтобы встретить семьи, чья жизнь была разорвана войной и насилием, поделиться историями о влиянии войны на человека и усилить призывы к солидарности", – говорилось в сообщении.

Из Львова Стиллер отправился в Киев. Кроме того, актер побывал в селе Макаров (Киевская область).

Визит в Украину Анджелины Джоли

Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила Украину в апреле 2022 года. Актрису пригласил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

посетила Украину в апреле 2022 года. Сначала Джоли заметили в кафе "Львовские круассаны". Впоследствии актриса прибыла на железнодорожный вокзал. Там она встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска и пообедала с переселенцами. Также Джоли посетила детей в школе-интернате.

Кроме того, Джоли побывала в Бориславе. Там она встретилась с детьми в учебно-реабилитационном центре "Гармония".