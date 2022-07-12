Об этом глава государства рассказал во время ночного обращения, сообщает 24 канал. Зеленский и Блащак говорили о сотрудничестве Украины и Польши.

Заметьте Спасибо, что вы есть – Зеленский в обращении поблагодарил людей, которые остаются в Украине

Польские гаубицы накормят оккупантов огнем

Владимир Зеленский сообщил, что вместе с министром обороны Польши в Украину прибыли самоходные артиллерийские установки AHS Krab, которые будут эффективно уничтожать оккупантов на фронте.

Сегодня в Киеве провел переговоры с Мариушем Блащаком – вице-премьер-министром и министром обороны Польши. А он привез нам "Крабы" – те, которые мощно накормят нашего врага огнем,

– подчеркнул президент.

Также Зеленский рассказал, что переговоры с министром обороны Польши прошли уверенно. В частности, как отметил президент, уверенность в будущем европейской Украины.

Польские САУ уже находятся на вооружении Украины

Очевидно, министр обороны Польши Мариуш Блащак решил увеличить количество "Крабов", которые будут уничтожать российских оккупантов, потому что еще в июне в Генштабе показывали впечатляющие кадры работы польской самоходной артиллерийской установки.

Польские "Крабы" имеют 155-миллиметровую пушку с длиной ствола 52 калибра. Она способна выпускать 6 снарядов в минуту, а система перезарядки автоматическая. Если стрелять очередями, то можно бить по 3 снаряда за 10 секунд. Однако практическая скорострельность, если нужно работать с пушкой в ​​течение длительного времени – 2 выстрела за 60 секунд.

Максимальная дальность "Крабов" – 40 километров, минимальная – 4,7 километра. Оптимальное расстояние 30 километров. Боекомплект САУ – 40 снарядов.

Характеристики САУ "Краб" / Инфографика АрмияInform

Ночное обращение Владимира Зеленского за 12 июля: смотрите видео