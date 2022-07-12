Про це глава держави розповів під час нічного звернення, повідомляє 24 канал. Зеленський та Блащак говорили про оборонну співпрацю України та Польщі.

Зауважте Дякую, що ви є, – Зеленський у зверненні подякував людям, які залишаються в Україні

Польські гаубиці нагодують окупантів вогнем

Володимир Зеленський повідомив, що разом з міністром оборони Польщі до України прибули самохідні артилерійські установки AHS Krab, які ефективно нищитимуть окупантів на фронті.

Сьогодні у Києві провів переговори з Маріушем Блащаком – віцепремʼєр-міністром і міністром оборони Польщі. А він привіз нам "Краби" – ті, які потужно нагодують нашого ворога вогнем,

– наголосив президент.

Також Зеленський розповів, що переговори з міністром оборони Польщі пройшли впевнено. Зокрема, як зазначив президент, є впевненість у європейському майбутньому України.

Польські САУ вже є на озброєнні України

Вочевидь, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак вирішив збільшити кількість "Крабів", які нищитимуть російських окупантів, бо ще в червні в Генштабі показували вражаючі кадри роботи польської самохідної артилерійської установки.

Польські "Краби" мають 155-міліметрову гармату із довжиною ствола 52 калібру. Вона здатна випускати 6 снарядів за хвилину, а система перезаряджання є автоматичною. Якщо стріляти чергами, то можна гатити по 3 снаряди за 10 секунд. Однак практична скорострільність, якщо потрібно працювати з гарматою упродовж тривалого часу – 2 постріли за 60 секунд.

Максимальна дальність "Крабів" – 40 кілометрів, мінімальна – 4,7 кілометра. Оптимальною відстанню є 30 кілометрів. Боєкомплект САУ – 40 снарядів.



Характеристики САУ "Краб" / Інфографіка АрміяInform

Нічне звернення Володимира Зеленського від 12 липня: дивіться відео