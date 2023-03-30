Зеленский сообщил, что вместе с делегацией Rheinmetall AG во главе с председателем правления Армином Паппергером подробно обсудили текущее состояние сотрудничества с концерном.

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Зеленский обсудил перспективы развития сотрудничества

Также стороны обсудили перспективы развития сотрудничества.

Необходимо дальнейшее углубление партнерства с целью обеспечения как неотложных потребностей Сил обороны Украины, так и существенного усиления обороноспособности нашего государства в перспективе,

– заявил Зеленский.

Глава государства также выразил благодарность оборонной компании Германии, "а также всему немецкому народу за всестороннюю помощь и поддержку Украины".

"Ценим эту важную помощь в нашей борьбе за свободу и демократические ценности", – добавил президент.

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