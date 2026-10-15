В своем официальном телеграм-канале глава государства отметил, что польский премьер хорошо осведомлен о ежедневном обострении ситуации в связи с российскими атаками.

Что рассказал Зеленский о ситуации в Украине во время встречи?

Захватчики фактически постоянно направляют на мирные города дроны Shahed, пытаясь уничтожить инфраструктуру.

Только за сутки в результате вражеских обстрелов ранения получили 52 мирных жителя. Под ударами агрессора оказались обычный магазин, фармацевтическое предприятие и логистические объекты.

Укрепление противовоздушной обороны и усиление санкционного давления

Стороны подробно рассмотрели все существующие угрозы и определили конкретные шаги, которые позволят укрепить безопасность украинского неба. Варшава продолжает оказывать практическую помощь Украине в защите от российского террора.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено вопросу санкционной политики в отношении государства-агрессора.

Владимир Зеленский отметил твердую позицию польского чиновника, подчеркнув недопустимость любых решений, облегчающих Кремлю ведение боевых действий.

Зеленский встретился с Туском: смотрите видео

Совместная поддержка европейских союзников

Как уже сообщалось на нашем сайте, переговоры Дональда Туска с европейскими лидерами в Брюсселе подтвердили непоколебимость международных позиций в отношении поддержки Киева. Тогда политик заверил украинцев в совместной силе эффективных альянсов.

Ранее мы также сообщали, что польский чиновник призвал международное сообщество не поддаваться попыткам Кремля возложить вину на жертву агрессии.