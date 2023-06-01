Об этом, в частности, написал глава Сербии у себя в инстаграмме. Разговор политиков касался наложения санкции на страну-агрессорку.

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Позиция Сербии осталась неизменной

У нас был короткий и корректный разговор, но решение о санкциях принимают граждане Сербии через свое руководство. Мы приняли свое решение в марте 2022 г. и определили свою позицию. Вы никогда не можете изменить чью-либо позицию одним разговором,

– говорится в сообщении Вучича.

Президент Сербии подчеркнул, что его государство проводит собственную политику, что это независимая уважающая Украину страна.

Он также добавил, что во встрече также принимал участие премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетель.

Позиция Сербии по отношению к России: коротко