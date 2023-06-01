Про це, зокрема, написав глава Сербії у себе в інстаграмі. Розмова політиків стосувалась накладання санкції на країну-агресорку.

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Позиція Сербії залишилась незмінною

У нас була коротка і коректна розмова, але рішення про санкції приймають громадяни Сербії через своє керівництво. Ми прийняли своє рішення в березні 2022 року і визначили свою позицію. Ви ніколи не можете змінити чиюсь позицію однією розмовою,

– йдеться у повідомленні Вучича.

Президент Сербії наголосив, що його держава проводить власну політику, що це незалежна країна, яка поважає Україну.

Вучич також додав, що в зустрічі також брав участь прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Бетель.

Позиція Сербії щодо Росії: коротко