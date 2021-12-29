Глава государства подчеркнул, что для него честь передать самые высокие награды семьям за подвиг их родных. В то же время главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что всех украинских героев обязательно отметят.

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Для нас награда, что мы живем с такими людьми в одной стране, а для вас эта награда – огромная благодарность и поклон от всего украинского народа,

– сказал Зеленский.

Кого наградил президент

Николая Верхогляда

Званием Героя Украины посмертно отметили полковника запаса Николая Верхогляда, который был участником Миротворческих сил ООН в бывшей Югославии в 1995 – 1996 годах. Исполняя обязанности в должности заместителя командующего сектором "Сараево" контингента ВСУ, Верхогляд не допустил уничтожение около 8 тысяч человек мирного мусульманского населения.

Военный обеспечил безопасный вывод людей в определенный район. Кроме того, он без всяких потерь предотвратил захват заложников из состава миротворческого контингента ООН, однако сам при этом получил ранение.

Зеленский передал орден "Золотая Звезда" его жене Татьяне и сыну Вячеславу.

Павла Пивоваренко

Награду президент передал супруге Светлане и сыновьям Евгению и Максиму погибшего Героя Украины Павла Пивоваренко. Военный в 2014 году в должности командира бригады участвовал в освобождении Северодонецка, Лисичанска, Попасной. Кроме того, он воевал за Марьинку, участвовал в боях в районе поселков Зеркальное и Кутейниково.

22 августа 2014 года Пивоваренко командовал сводным подразделением и прорвался к окруженному личному составу бригады. Воин погиб под Иловайском в бою.

Зеленский передал награды семья Героев Украины / Фото Офиса Президента

Петра Полицяка

Зеленский передал орден "Золотая Звезда" родителям солдата Петра Полицяка – Вере и Петру. Военный с ноября 2014 года участвовал в АТО, в частности, оборонял Донецкий аэропорт. Под вражеским огнем он помог эвакуировать тяжелораненого побратима.

В январе 2015 года раненый Полицяк отказался от эвакуации и продолжал выполнять боевые задания. 14 января под интенсивными обстрелами оккупантов он поднял флаг Украины над новым терминалом Донецкого аэропорта. Герой погиб, когда боевики взорвали новый терминал аэродрома.

Родителям героя Петра Полицяка передали награду / Фото Офиса Президента

Руслама Хамраева

Награду передали и сыну Алишару и родителям Антонине и Шонийозу солдата Рустама Хамраева. В 2014 году боец добровольно вступил в ряды "Айдара". Во время освобождения из окружения десантников 80-й бригады в районе Металлиста Рустам удерживал позицию и прикрыл отход своей группы огнем. Сдерживая натиск противника, герой позволил побратимам перегруппироваться и выйти из окружения, а сам героически погиб.

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