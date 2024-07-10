Руководители обеих стран обсудят вопрос войны в Украине. Произойдет это уже в четверг, 11 июля.

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За последние недели Байден и Зеленский встретятся уже в третий раз

Встреча Зеленского и Байдена начнется в 13:30.

В четверг после обеда президент Байден встретится с президентом Украины Зеленским, чтобы обсудить нашу непоколебимую поддержку Украины, поскольку она продолжает защищаться от российской агрессии,

– сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Встретятся президенты в конференц-центре, где проходят сессии НАТО. Это произойдет непосредственно перед заседанием Совета Украина – НАТО.

Пресс-секретарь добавила, что это будет третья встреча Зеленского и Байдена за последние недели: ранее они встречались во Франции и Италии.

"Она еще больше продемонстрирует прочность партнерства между нашими странами", – заверила пресс-секретарь.